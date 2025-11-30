Velilere rehber, öğrencilere yol haritası olduk

SABAH Gazetesi siyaset, dış politika, yaşam haberleri kadar Türkiye'nin en önemli alanlarının başında gelen eğitimde de önemli işlere imza attı. Eğitim alanında yapılacak yeni uygulamaları yıllardır özel haberlerle ilk duyuran gazete SABAH oldu. Eğitimdeki sorunlar manşetlere taşındı. Gerek öğrenci gerekse öğretmen başarı hikâyeleriyle ilham veren haberlere imza atıldı. Her yıl düzenlenen merkezi sınavlar öncesinde yapılan haberlerle öğrencilere ve velilere rehber oldu. Lise ve üniversite tercih dönemlerinde de adayların en doğru seçimleri yapabilmesi için TERCİH EKLERİ hazırladı.15 Temmuz hain darbe girişimin ardından FETÖ'nün en önemli üssü olan İstanbul Altunizade'deki FEM Dershanesi'ne giren ilk gazete SABAH oldu. 28 Ağustos 2016'da manşetten giren haberde eğitimden kurumundan çok bir casusluk karargâhına benzeyen binadaki tüm detaylar kamuyoyla paylaşılmış oldu. SABAH, aynı mantıkla inşa edilen FETÖ'nün diğer okullarındaki gizli düzenekleri, casusluk faaliyetlerini deşifre etti. FETÖ'nün 2002-2013 yılları arasında ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavların sorularına ulaştığını da SABAH ortaya çıkardı. Terör örgütünün üniversitelerdeki akademik kadrolara kendi üyelerini yerleştirmek için Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı'nda da (ALES) soruları sızdırdığı, kendi üyelerini üniversiteler yerleştirdiğini belgeleriyle kanıtlayan gazete SABAH oldu.SABAH, teknolojinin gelişmesiyle çocukların ve ergenlerin dijital dünyada maruz kalabileceği tehlikelere de dikkat çeken, adeta farkındalık yaratan içerikler hazırladı. "Sosyal medyada siber zorbalık tehlikesi", "Ergenlerde kumar bağımlığı nasıl anlaşılır?", "Dijital dünyada siber köleleştirme tehlikesi" başlıklı haberlerle öğrencilerin internette karşılaşabilecekleri tehditler analiz edildi, alınabilecek önlemler anlatıldı.11 Mart 2020 tarihinde küresel salgın ilan edilen Kovid-1'in ardından başlayan pandemi döneminde Türkiye'de yüzyüze eğitime tam 540 gün ara verildi. Milyonlarca öğrenci bu dönemde uzaktan eğitime geçti. SABAH bu dönemde her kademeden öğrencinin yanında oldu. Okulların kapalı olduğu dönemde "Evde Öğren Evde Coş" köşeleriyle öğrencilere rehberlik etti. SABAH'ın bu dönemde yaptığı çalışmalarla "Pandemi Döneminde Habercilik" alanında İstinye Üniversitesi tarafından en iyi gazetelerden biri olarak ödüllendirildi. Eğitim Editörü Ceyda KARAASLAN "Yılın Eğitim Editörü" alanında ödül aldı.SABAH, her yıl üniversite sınavında ter döken milyonlarca gence de önemli hizmetler verdi, gelecek hayallerine ışık tuttu. Üniversite tercih döneminde çıkardığı TERCİH EKLERİ'yle gençlerin alan ve meslek seçimleriyle ilgili merak ettiği her konuyu tüm detayları uzman isimlerle konuşarak anlattı. Bu yıl aynı anda tam 6 ek birden hazırlayarak hem adaylara hem de velilere bu önemli kararlarda adeta bir rehber oldu.SABAH Gazetesi, üniversite tercih dönemlerinde yabancı ülkelerdeki gençlere de rehber oldu. Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısını artırma ve bu anlamda dünyanın ilk sıralarında yer alan ülkelerin arasına girme hedefi kapsamında SABAH Gazetesi de önemli bir misyon üstlendi. Turkuvaz Medya Grubu, 3 yıldır yabancı ülkelerdeki üniversite adaylarına Türkiye'yi ve Türk yükseköğretim sistemini tanıtmak amacıyla 8 ülkede "Study in Türkiye" gazetesi çıkarıyor. 24 sayfalık gazeteler dağıtılan ülkelerin kendi dillerine çevrilerek yayımlanıyor.