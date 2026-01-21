Haberler Yaşam Haberleri Velioğlu Apartmanı davasında karar! Proje sorumlusuna 13 yıl 9 ay hapis
Giriş Tarihi: 21.01.2026 22:20

Velioğlu Apartmanı davasında karar! Proje sorumlusuna 13 yıl 9 ay hapis

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 kişinin yaşamını yitirdiği Velioğlu Apartmanı ile ilgili yürütülen yargılamada karar açıklandı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, binanın yıkımında kusuru bulunduğu değerlendirilen sanıklardan biri hakkında hapis cezası ve tutuklama kararı verildi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Velioğlu Apartmanı davasında karar! Proje sorumlusuna 13 yıl 9 ay hapis
  • ABONE OL

Karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasında, yapı sürecindeki teknik sorumluluklara dikkat çekilerek hükümle birlikte tutuklama istendi.

SANIKLAR VE AVUKATLAR BERAAT İSTEDİ

Duruşmaya sanıklardan M.Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, F.S. duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, savunmalarda yapının yıkımında kendilerine atfedilen kusurların bulunmadığı öne sürüldü. Avukatlar da beraat talebinde bulundu.

MAHKEME HÜKMÜ AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, binanın proje sorumlusu M.Y.'yi 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS aracılığıyla katılan M.Y., kararın ardından cezaevine gönderildi. Diğer sanık F.S. hakkında ise beraat kararı verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Velioğlu Apartmanı davasında karar! Proje sorumlusuna 13 yıl 9 ay hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz