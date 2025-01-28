Venedik Marco Polo Havalimanı Nerede? Venedik Marco Polo Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Venedik Marco Polo Havalimanı, yaklaşık 260,000 metrekare büyüklüğündedir. Havalimanında yolcular için birçok hizmet bulunmaktadır. VIP lounge, hızlı geçiş (Fast Track), bagaj hizmetleri, Wi-Fi, çeşitli restoranlar ve alışveriş mağazaları bunlardan bazılarıdır. Ayrıca, su taksisi ve otobüs transfer hizmetleri de mevcuttur. Venedik Marco Polo Havalimanı nerede, havalimanından şehir merkezine nasıl gidilir ve kaç km ise araştırılan detaylardır.

Venedik Marco Polo Havalimanı Nerede?

Venedik Marco Polo Havalimanı, İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Venedik şehrindeki Viale Galileo Galilei'dedir ve merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Havalimanı, Venedik'in ana adası olan Venedik'in kara bağlantısının olduğu Mestre bölgesine daha yakındır. Venedik'in tarihi merkezine ise havalimanından yaklaşık 8-10 kilometre mesafededir. Bu havalimanı, Venedik'in ana uluslararası havalimanıdır ve şehrin en büyük havalimanıdır. Venedik Marco Polo Havalimanı, şehrin turistik yerlerine ve adalarına ulaşım için birçok seçenek sağlar.

Marco Polo Havaalanı'ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir?

İtalya'ya ilk kez gidecekler için Venedik Marco Polo Havalimanı'ndan şehir merkezine nasıl ulaşım sağlanacağı bir merak konusudur. Bunun için aşağıdaki ipuçları faydalı olabilir:

ATVO Shuttle servisi, havalimanından Venedik şehir merkezi Piazzale Roma'ya kadar seferler düzenler.

ACTV otobüsleri içindeki 5 numaralı hat, havalimanından şehir merkezine yaklaşık 25 dakikada ulaşır.

Alilaguna su otobüsleri, havalimanından Venedik'in çeşitli noktalarına yolcu taşır. Su taksileri ise daha hızlı ve konforlu bir seçenek olarak öne çıkar. Piazzale Roma, Tronchetto, S. Marco, Lido ve Rialto gibi noktalara ulaşım sağlar.

Bu ulaşım araçlarının her biri de Marco Polo Havalimanı'ndan şehir merkezine kısa sürede seyahat etmeyi sağlar. Venedik şehir merkezinde ise San Marco Bazilikası ve Doge Sarayı gibi önemli yapılar görülebilir, ünlü kanallarda gondol turu yapılabilir ve şehrin çeşitli lezzetleri denenebilir.