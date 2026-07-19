Venezuela’ya yardım eli

İHH İnsani Yardım Vakfı, 24 Haziran'da yaşanan 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle 5 bine yakın kişi hayatını kaybettiği ve büyük yıkıma uğrayan Venezuela'nın La Guiara bölgesinde yardım çalışmalarında bulundu. Çalışmanın ilk etabında 2 farklı noktada 250 hijyen paketi ve 250 gıda paketi dağıtıldı. Depremden etkilenen bölgelerden La Guaria bölgesinde ise Eyalet Valisi Jose Alejandro Teran'ın katılımıyla 1000 hijyen paketinin dağıtımı yapıldı. İHH ekipleri, yine aynı bölgede 1000 sıcak yemek ve 13,5 ton içme suyu dağıttı.

İHH ekibinden Mehmet Çelik, hazırlanan gıda kolilerinin ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldığını açıkladı. Vali Teran ise, "La Guaira halkı adına kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tamamen karşılıksız, hiçbir çıkar gözetmeyen bir yardımdır ve Türk halkının ve kuruluşlarının sahip olduğu gerçek insani dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir" dedi. SABAH