Verdiği hukuk mücadelesini sonunda kazandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Fatma Kovan, 2019'da sosyal medyadan tanıştığı A.K. ile dini nikâhla evlendi. Eşinin "çalışmayı bırakması" yönündeki isteği üzerine, restoranını kapatan Kovan, mallarını da eşinin üzerine devretti.Mardin'in Derik Kayacık köyüne taşınan çiftin kız çocuklarına iki ailenin çocuklarını daha beşikteyken birbirine söz verip ileride evlendirmeyi kararlaştırması olarak bilinen "beşik kertmesi" yapılmak istenmesine eşinin tepkisiz kalması üzerine Kovan çocuğunu alıp kaçtı.Kardeşinin karaciğer nakli için 2021 Mayıs'ta eşine vekâlet veren Kovan, kardeşi ölünce vekâleti unuttu. Ancak A.K., bu yetkiyle Bodrum'daki villasını dayısının, ardından üçüncü bir kişinin üzerine geçirdi. Daha önce velayet ve manevi tazminat davalarını kazanan Kovan, 55 milyon TL'lik villasını geri almak için açtığı davayı da kazandı."Adalet yerini buldu ama yaşadıklarımdan dolayı mutlu değilim" diyen Kovan'ın, tapu, tazminat ve alacak davaları sürüyor. İHA