Vernikten çıkan zehirli gaz öldürdü

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Musa ve Selime Topal çiftinin çocukları Neslinur Topal (18), Ramazan Olgun Topal (11) ve Furkan Topal (9), geçen 22 Kasım günü, babaları tarafından bulantı ve kusma şikayetiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından eve dönen çocuklardan Neslinur Topal (18), 24 Kasım'da bir zincir marketten tavuk aldı. Anneleri Selimiye Topal (39) tarafından pişirilen tavuğu yiyen kardeşler, 25 Kasım'da tekrar rahatsızlandı.

BÖBREK YETMEZLİĞİ DE VARDI

Bunun üzerine çocuklarını karın ağrısı şikayetiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ne götüren baba Musa Topal (50), bir gün önce tavuk yediklerini ve zehirlenmiş olabileceklerini söyledi. Çocuklar yapılan tedavi sonrası ertesi gün taburcu edildi. Ancak rahatsızlıkları devam edince, Musa Topal bu kez çocuklarını Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yeniden tedavi altına alınan çocuklardan, böbrek yetmezliği de bulunan Neslinur Topal tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan önce Topal ailesinin evinde boya-badana yapıldığı, ahşap kısımların da verniklendiği bilgisine ulaşıldı. İlk incelemelere göre ahşap kısımlara sürülen verniğin alttan ısınması nedeniyle açığa çıkan zehirli gazların, çocukları zehirlediği sonucuna varılırken, hassas ölçüm yapılması için İzmir'den destek ekip çağrıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, otopsiden sonra belirlenecek.