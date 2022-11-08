VGM burs başvuru tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Yapılan duyuruya göre; ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım 2022, yabancı uyruklu ve yükseköğrenim burs başvuruları 21-30 Kasım 2022 tarihleri aralığında alınacak. Ortaöğrenim burs başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar "VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 VGM burs sonuçları için tarih açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte VGM burs sonuçları hakkında bilgiler.
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2022-2023 VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu. İşte o tarihler;
Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022
Yükseköğrenim Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü henüz burs başvuru sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim arasında alınmış ve sonuçlar Aralık ayının sonunda öğrencilerin erişimine açılmıştı.
21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.
2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ
VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.