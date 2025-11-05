Haberler Yaşam Haberleri VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 5.11.2025 11:27

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgulanıyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs başvurularında gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Binlerce öğrencinin eğitim desteği almak için başvurduğu VGM burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgulanıyor!

Öğrencilerinin yakından takip ettiği VGM burs başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilen başvuruların sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2025 VGM burs sonuçları belli oldu mu, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru değerlendirmeleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

Ancak henüz VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Sonuç tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

ARKADAŞINA GÖNDER
VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgulanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz