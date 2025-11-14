VGM BURS SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2025-2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarında geri sayım!

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs imkânı sunmaya devam ediyor. Ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınırken, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçları merakla beklemeye başladı. Binlerce aday, burs kazanan listesinde yer alıp almadığını öğrenmek için açıklanacak tarihe odaklandı. Peki, VGM ortaöğrenim burs sonuçları yayımlandı mı ve ne zaman açıklanacak? İşte 2025 VGM burs sonuçlarıyla ilgili detaylar ve sorgulama bilgileri…