VGM BURS SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2025-2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarında geri sayım!

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs imkânı sunmaya devam ediyor. Ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınırken, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçları merakla beklemeye başladı. Binlerce aday, burs kazanan listesinde yer alıp almadığını öğrenmek için açıklanacak tarihe odaklandı. Peki, VGM ortaöğrenim burs sonuçları yayımlandı mı ve ne zaman açıklanacak? İşte 2025 VGM burs sonuçlarıyla ilgili detaylar ve sorgulama bilgileri…
VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını, KYK'nın burs sonuçlarını duyurmasının ardından açıklamaktadır. Çünkü KYK'dan burs alan öğrencilere VGM tarafından ek burs verilmemektedir.
Başvuru değerlendirme süreci ve sonuçlara ilişkin tüm bilgilendirmeler, VGM'nin resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden paylaşılacaktır. Mevcut takvime göre, VGM üniversite burs sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.
2025-2026 VGM BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim döneminde 9 ay süreyle (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) eğitim yardımı ödenmektedir.
Burs ödemeleri, öğrencilerin okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla yapılır. Öğrencilerin burs alma süresi boyunca tüm işlemler ve takipler ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
2025-2026 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Geçtiğimiz eğitim yılında VGM tarafından ödenen burs miktarları şu şekildeydi:
Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL
Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
Yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
2025-2026 eğitim öğretim yılında ise VGM ortaöğrenim burs ücretlerinde artış yapılması bekleniyor. Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenerek detaylar paylaşılacaktır.