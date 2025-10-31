VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulanıyor! 2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin maddi destek için yaptığı VGM yükseköğrenim burs başvurularında süreç sona yaklaşırken, sonuçların açıklanacağı tarih araştırılıyor. 2025 yılı burs başvuru sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak duyurulduğunda, öğrenciler internet üzerinden sorgulama yapabilecek.
Geçmiş yıllara bakıldığında yükseköğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklandığı görülüyor.
Bu nedenle 2025 yılı için de sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
Ancak kesin tarih, VGM'nin resmi duyurusunun ardından netleşecek.
Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. İkamet ettiğiniz ilçede Vakıf Katılım Bankası Şubesi varsa öğrenci adına Vakıf Katılım Bankasından hesap açılması önerilir. Ancak yakınınızda Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankasından da öğrenci adına hesap açtırılabilir.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.