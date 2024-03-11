Vicdan seferberliği

Ramazan ayında sivil toplum kuruluşları ve derneklerin mazlum halklarla yardım çalışmaları arttı. Türk Kızılay 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. İyilik Gemisi'nden Mısır'da indirdiği malzemelerle Gazzelilere çorba ve sıcak yemek ikramına başladı. "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" programı kapsamında hazırlanan yardım kolilerini, 81 ildeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de ve Gazze'de kardeşlik iftarları düzenleyecek. Gazzeli yetimlere de bayram hediyeleri verilecek. İHH Lübnan'daki kamplarda kalan Filistinli mültecilere ramazan kolisi dağıttı. Türk Diyanet Vakfı, Afganistan'da ramazan ayı için planladığı yardım programları kapsamında, Afgan Kızılayı'nın Kâbil'deki Avşar ve Kale-i Fetullah kampüslerinde un, yağ, şeker ve bakliyat gibi gıda maddelerinden oluşan 30 kilogramlık paketler ihtiyaç sahibi 1300 aileye dağıtıldı.srail'in Filistin'de yarattığı insani drama seyirci kalmayan Türkiye 37 bin tonu aşan insani yardım malzemesi gönderdi. Ankara hem Mısır hem Ürdün üzerinden insani yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik hazırlanan sağlık malzemeleri A400M tipi uçakla Ürdün'e ulaştı. İhtiyaçlar nakli duruma göre planlanarak Mısır ve Ürdün üzerinden gönderilmeye devam edecek. Öte yandan İspanyol gemisi Open Arms'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Larnaka'dan ayrılarak Gazze'ye yardım ulaştırılması "deniz ablukası"nın kırılması sonucunu üretecek. Bu yolla Filistin'e gidecek yardım miktarı da artacak.ANKARAARTVİN, Kastamonu, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak gibi 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu kentler arasında yer alan Sinop'ta ramazan heyecanı yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sinop'ta, vatandaşlar iftarı sahillerde zaman geçirerek bekliyor.