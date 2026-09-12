Vicdanlar enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin ölümüne neden olan Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tutuklu sanıkları pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, haklarındaki ağır suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Kervancıoğlu ve Pekel hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından talep edilen cezaları kabul etmedi. İki sanık, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, iki sanığın tahliyesine de hükmetti.

Kervancıoğlu ve Pekel hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken ayrıca haftada iki gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri getirildi.Binanın fenni mesulü olarak görev yapan Mehmet Tekin de 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tekin hakkında ayrıca 2 yıl süreyle meslekten men kararı verildi. Tekin, duruşmadaki savunmasında binanın denetimi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini savunarak suçlamaları kabul etmedi. Dava kapsamında dönemin belediye görevlileri oaln eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimar Veli Çiftaslan, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci ve inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme heyeti, pastanenin iç mekân tasarımcısı Ertan Danacı ile dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri Mehmet Dişçeken ve Mustafa Şirikçi hakkında ise beraat kararı verdi. Beraat gerekçesinde, yüklenen suçun bu sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı değerlendirmesine yer verildi. Öte yandan Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'in 8 yıl hapis cezası ile birlikte tahliye edilmelerine itiraz eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti.

KOLON KESİLDİ RAPORU

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin- 2 Apartmanı'na ilişkin yeni bilirkişi raporu da binanın taşıyıcı sistemindeki bir kolonun sonradan kesildiğini ortaya koydu. Raporda, en yüksek teknik sorumluluğun müteahhit, fenni mesul, şantiye şefi ve sürveyana ait olduğu değerlendirmesi yapıldı.

876 YILA 8 YIL CEZA ÖDÜLLENDİRMEKTİR

BİNADA oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, "Benim çocuklarımın adaleti sağlansın. Tek istediğim şey, 3 evladımın adaleti. 8'inci günün sonunda enkazda buldum ben çocuklarımı. Çocuklarımı çöp poşetleriyle toprağa koydum, çocuklarım çöp değil. Benim çocuklarım pırlanta gibi evlatlardı. Mahkemeden çıkarken alkışlayarak çıktılar. Buradan giderken, adliyeden ayrılırken konvoy yaparak gittiler. Bu adamlar suçlu, ben çocuklarımın adaletini istiyorum. Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil. 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir. Onun için adalet istiyorum benim sesimi duysunlar. Benim çocuklarımın adaleti sağlanıncaya kadar bu dosyanın bu davanın takipçisiyim."diyerek karara isyan etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör