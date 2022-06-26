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Giriş Tarihi: 26.6.2022

Vicdanları sızlatan gerekçe

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Vicdanları sızlatan gerekçe

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili davada mahkemenin gerekçeli kararı pes dedirtti. Gültekin’in sanığa ‘şantaj’ yaptığı ifade edilen kararda, vahşi cinayetin ‘canavarca hisle eziyet çektirme’ amacıyla olmadığı vurgulandı. Gerekçeli karar, hukukçuları isyan ettirdi: Bu bir hukuk katliamı

Pınar Gültekin cinayetinde kamuoyuna bomba gibi düşen mahkemenin 'haksız tahrik indirimi' kararının ardından merakla beklenen gerekçeli kararı da pes dedirtti. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğup, can çekişirken varilde yakıp üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Avcı'ya önce müebbet hapis cezası vermiş, sonra da 'haksız tahrik indirimi' uygulayıp cezayı 23 yıla indirmişti. Sanığın 13 yıl 4 ay haps yattıktan sonra serbest kalacak olması tepkilere yol açmıştı. Mahkeme, merakla beklenen gerekçeli kararını dün açıkladı.



'ŞANTAJ' DEĞERLENDİRMESİ
Gerekçeli kararda, Gültekin'in Avcı'dan evlilik dışı ilişkiyi eşine ve çevresine söylemekle tehdit ederek menfaat sağladığı değerlendirmesinde bulunuldu. Gültekin'in şantaj karşılığında Avcı'dan maddi menfaat elde ettiği hatırlatılan kararda, Gültekin'in şantaj suçunu işlediği, bu nedenle Cemal Metin Avcı'nın da söz konusu 'haksız fiil içeren' şantaj suçundan duyduğu öfke ile Gültekin'e yönelik öldürme eylemini gerçekleştirdiği ifade edildi.
Avcı'nın "sırf öldürmüş olmak için öldürme veya ölenin acısından zevk alma veya öleni kurban etme" gibi bir düşünce içerisinde hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı ifade edilen kararda, "Mahkeme somut olayda söz konusu nitelikli halin uygulama şartlarının gerçekleşmediğini kabul etmiştir" denildi.



'AMACI EZİYET DEĞİL'
Avcı'nın Gültekin'e yönelik yakma fiilini gerçekleştirmekteki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmadığı ifade edilen kararda, "Maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir" ifadesi kullanıldı.



HUKUKÇULAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ: BU KARAR HUKUK KATLİAMI
Mahkemenin gerekçeli kararı hukukçuları ayağa kaldırdı. Hukukçular kararı 'hukuk garabeti, 'hukuk katliamı' olarak nitelendirerek ateş püskürdü.



Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir: Böyle bir garabet gerekçe olabilir mi? Pınar Gültekin'in hayatta iken yangına maruz kaldığı, diğer bir ifade ile yakıldığı sırada hayatta olduğu tartışmasızdır. Mahkemenin henüz canlıyken diri diri yakıldığı adli tıp raporlarıyla sabit olan maktule Pınar Gültekin'in öldürülmesinin canavarca hisle eziyet çektirilerek olmadığı şeklindeki tespiti dahi tek başına bu mahkemenin imza attığı hukuksuz kararın vahametinin net bir göstergesidir.



İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu: Bu karar bizi şoke etti. Hukuk açısından bu karar bir hukuk garabetidir. Gencecik bir kadının öldürülmesinden daha fazla olarak bu kadın planlanarak ve tasarlanarak öldürülmüştür. Takım elbisedeki iyi hal tartışması bitti, şimdi haksız tahrik indirimi başladı. Eğer şantaj var ise bu adam gider savcılığa şikâyette bulunur, bir kadını vahşice öldürmez. Mahkeme bu adamın karakterine hiç mi bakmıyor.



Hukukçular Derneği Üyesi Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu: Bu karar hukuk katliamıdır. Hukuk garabetidir. Avcı'nın Gültekin'i yakmasının eziyet suçu değil, cesedi ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem olduğu gerekçe edilmiştir. Sanık adli tıp uzmanı mıdır ki boğazını sıktığı kişinin can çekişmediğine, kesin olarak öldüğüne kanaat getirmiştir. Bir insanın bedenini yakıp, beton dökmek velev ki ceset olsa vahşice işlendiğini göstermez mi.

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