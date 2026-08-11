Vicdansız evlat dehşeti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki annesini sopa ve yumruklarla darp eden vicdansız tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Türkmenören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Yaprak (53), 85 yaşındaki annesi İslim Yaprak'ı evlerinin bahçesinde sopa ve yumruklarla dövdü. Çevrede bulunanların müdahale ettiği olayın ardından İslim Yaprak, aldığı darbeler nedeniyle kanlar içerisinde kaldı. Yüzü tanınmayacak hale gelen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı kadın, komşuları tarafından hastaneye götürüldü. Bozova Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan İslim Yaprak, burada tedavi altına alındı. Ağır yaralanan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmada İbrahim Yaprak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı 'kasten yaralama' suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ, CEZAEVİNDEN 10 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ

İbrahim Yaprak'ın daha önce İsviçre'de eşini boğarak öldürdüğü ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. İbrahim Yaprak'ın yaklaşık 10 gün önce tahliye edildiği, tahliyesinin ardından Türkiye'ye gelerek, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan annesi İslim Yaprak'ın yanına geldiği belirtildi.