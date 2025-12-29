Vicdansız hırsız hastaneye girip refakatçiyi soydu

Olay, 8 Aralık'ta Bahçelievlerde bir hastanede meydana geldi. Hastanede tedavi gören hastanın refakatçisi olan M.K.E.'nin cep telefonu çalındı. Olayın ardından M.K.E.'nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelinin hasta yakını gibi dolaştığı ve odaları kontrol ettiği görüldü. Şüphelinin bir süre sonra da hastaneden ayrıldığı görüntüler de kameralara yansıdı.

AYNI YÖNTEMLE ÇOK SAYIDA HIRSIZLIK YAPMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimlik tespiti yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Orhan G.'yi Fatih'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin 20 Kasım'da Bahçelievler'de iş yerinden, 21 Nisan'da ise aynı bölgede başka bir hastaneden aynı yöntemle telefon çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.