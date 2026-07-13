Vicdansız maganda Mirali’ye çarpıp kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta 3 Temmuz Cuma günü sokakta oyun oynayan Mirali Gök'e (8), plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir motosiklet hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk yola savrulurken, sürücü önce motorunu durdurup aşağı indi. Ancak çevredeki vatandaşların olay yerine geldiğini görünce, yaralı çocuğu sokak ortasında bırakarak motosikletiyle kayıplara karıştı. Yapılan kontrollerde bacak kemiğinin parçalandığı tespit edilen talihsiz çocuk, acil ameliyata alınarak bacağına platin takıldı. Oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan ve adalet isteyen baba Recep Gök (37), "Olay ben işteyken yaşandı. Oğlum mahallede arkadaşlarıyla oynarken, bir motosikletli süratle gelip çarpmış. İlk önce motorundan inip bakmış, ortalık kalabalıklaşınca da korkup motoruna binip uzaklaşmış. Maalesef henüz kaçan şahıs bulunamadı.

Çocuğumu bu duruma sokup, hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. Mirali'nin ayağında şimdi platin var, kemiği parçalanmış durumda. İçimizde fırtınalar kopuyor" dedi. "O acımasız insan bir vicdanını yoklasın, empati yapsın. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına nasıl devam edebiliyor? Yetkililerden ricam, lütfen bu vicdansız bulunsun. Bizim canımızı yaktı, başkalarının canı yanmasın" ifadelerini kullandı. Gök ailesi ise adaletin tecelli edeceği günü bekliyor. Öte yandan Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilde bulunan bir aile yok oldu. Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada sürücü Hasan Samur ile eşi Zehra Özkan Samur olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur da kurtarılamadı.