Vicdansız sahte polisler ameliyat parasını dolandırdı

ADANA'DA sahte polisler, ağına düşürdükleri Senem K.'nın çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği 700 bin lira değerindeki altın ve dövizini dolandırdılar. Senem K.'nın şikayeti üzerine harekete geçen polis, 3 dolandırıcıyı yakaladı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 72 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Suçlamayla ilgili çelişkili ifadeler veren zanlılardan 2 zanlı tutuklandı 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ALTINLARI EVE GELEN POLİSE VERİN

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde oturan Senem K.'yi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi "Adınıza açılan banka hesapları, suç işlemek için kullanıldı. Evinizdeki para ve altınları göndereceğimiz polis memuruna verin. Soruşturma tamamlandıktan sonra size geri teslim edilecek" dedi. Paniğe kapılan Senem K., çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdikleri 63 gram bilezik, 9 tam altın ile 4 bin doları, polis kılığında evine gelen kişilere verdi. Bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayan Senem K. dolandırıldığını anlayıp, Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

KİRALIK ARAÇ ELE VERDİ

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Senem K.'nin evi ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kiralık otomobille para ve altınları almaya gittiklerini tespit etti. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, araçtakilerin Ece S. (48) ile Ahmet A. (23) olduğunu, olayın ardından da Kozan ilçesine kaçtıklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin, irtibatta olduğu Kadircan Ç.'nin de (21) dolandırıcılık olayına karıştığını saptadı.

72 BİN LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Ece S. ve Ahmet A.'yı Kozan ilçesindeki bir evde, Kadircan Ç.'yi de Sarıçam ilçesindeki apartman dairesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırılan dövizin bozdurulmasından elde edildiği değerlendirilen 72 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamayla ilgili çelişkili ifadeler verdiği bildirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet A. ile Kadircan Ç., tutuklandı, Ece S., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.