Vicdansız üvey baba küçük Emre’yi katletti

Afyonkarahisar'a bağlı Işıklar beldesinde 24 Ocak'ta meydana gelen olayda Yunus Emre Yakar'ı, yüksekten düştüğü iddiasıyla annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. bilinci kapalı hâlde hastaneye götürdü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Yunus, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine dosya, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine devredildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle olayın yalnızca yüksekten düşme sonucu meydana gelmediğini değerlendiren JASAT ekipleri, soruşturmayı genişletti. Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundan yola çıkarak anne Zehra K., üvey baba Balı K., dede Mithat K. ve babaanne Aysel K. ile kayınbirader S.K.'yı gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından 5 şüpheli, tarafından adliye sevk edildi. İfadesinde cinayeti itiraf eden dede Mithat K.'nın "Yunus öldüğü gün oğlum Balı K. ile koyun otlatmak için araziye gittiler. Bir süre sonra oğlum kucağında Yunus Emre'yi baygın hâlde getirdi. 'Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın' diyerek çocuğu bana verdi. Sonra annesi Zehra K. ile birlikte çocuğu hastaneye götürdük" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen üvey baba Balı K. 'kasten adam öldürme' suçundan, dede Mithat K. da "delil karartma"dan tutuklanırken, anne Zehra K. ve babaanne Aysel K. ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan kayınbirader S.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OĞLUNUN KATİLİYLE 3 GÜN SONRA EVLENDİ

Yunus Emre'nin annesi Zehra K.'nın, olaydan 3 gün sonra oğlunun katili Balı K. ile resmi nikâh kıyarak evlendiği ortaya çıktı. Ayrıca ailenin komşularının, Balı K.'nın küçük Yunus'u altını ıslattığı ya da gürültü yaptığı gerekçesiyle zaman zaman dövdüğünü söyledikleri öğrenildi.