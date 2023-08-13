Vicdansızlar

Sakarya Adapazarı, Şemsiyeli Park'taki Büyükşehir Belediyesi'nin yaşam merkezinde arkadaşlarıyla buluşarak sosyalleşen bedensel engelli Mehmet Yılmaz, eli ayağı olan akülü engelli aracını akşam saat 18.00 sıralarında evinin önüne park etti. Bir süre sonra park ettiği 45 bin TL değerindeki akülü engelli aracını göremeyen Yılmaz, soluğu polis merkezinde aldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızların ya da hırsızın gözünü diktiği 3 tekerlekli akülü engelli aracın Yılmaz'ın evinin önünde kilidi kırılarak çalındığı anlaşıldı. Polise başvuran Mehmet Yılmaz, aracın bulunmasını ve hırsızların da yakalanmasını istedi. Eşi de bedensel engelli olan Yılmaz, aracının çalınmasıyla zor durumda kaldığını ifade etti. 2000 yılında altyapı işlerinde çalışırken geçirdiği kaza sonucunda bedensel engelli olan ve yürüyemez hale gelen Mehmet Yılmaz, "Ben o aracı yaklaşık 40 bin liraya almıştım. Benim elim ayağım oluyordu" dedi. Yılmaz, "Evin tüm ihtiyaçlarını bu araç ile giderek karşılıyordum. Evden çıkamıyorum. Arkadaşlar eve gelip beni araçlarına alarak yaşam merkezine getiriyorlar, bana yardımcı oluyorlar. Aracımı çalan hırsıza sesleniyorum, aracımı geri getirin. Benim elim ayağımdı o araç, ona çok ihtiyacım var. Eğer Allah korkusu varsa benim aracımı geri getirsin. Benden bin lira mı 2 bin lira mı istiyorsun, ben onu sana harçlık olarak vereceğim ve davacı olmayacağım. Allah aşkına o araba benim elim ayağım. Lütfen aracımı geri getir" dedi.