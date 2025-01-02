Vicdansızlar

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Sevim Y. tanımadığı bir numara tarafından arandı. Telefonu açan yaşlı kadın, "Anne, ben oğlun Suat. Şuan çok zor durumdayım. Sana bir arkadaşımı gönderiyorum. Evdeki altın para ne varsa hepsini ona ver" diyen dolandırıcıya inandı. Bir süre sonra eve gelen Uğur E. isimli şahısa tüm altın ve paraları teslim eden yaşlı kadın, bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp emniyete giderek şikayetçi oldu. Bursa polisi, şikayet üzerine harekete geçti. Bölgede yaklaşık 200 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Titizlikle yürütülen soruşturmada şüpheli iki şahın kimlikleri tespit edildi. Uğur E. ve yaşlı kadını telefonla arayan Hasan P. isimli dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen altın ve paralar yaşlı kadına teslim edildi.