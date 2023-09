Vicdansızlığın bu kadarı! Ev sahibi, kanser hastası kiracısının evine gidip, kapısını söküp götürdü

Olay, 9 Eylül günü merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Başak Caddesi üzerinde bulunan 6 bloktan oluşan bir sitede meydana geldi. 3 yıldır aynı dairede oturan emekli Mesut Kaya ve gündeliklere giden eşi Tülay Kaya çifti 2 bin TL kira veriyordu. Aynı sitede oturan ve site içerisinde birçok dairesi bulunduğu öğrenilen ev sahibi Ahmet Göküzüm, 2 Eylül günü markette gördüğü Tülay Kaya'ya kirayı 5 bin TL yapmak istediğini söyledi. Kaya'da eşinin evde olduğunu, görüşüp, kendisine haber vereceklerini söyledi. Mesut Kaya, iki gün sonra ev sahibini arayarak, 5 bin TL kirayı kabul ettiklerini söyledi.

KAPIYI SÖKÜP GÖTÜRDÜ

Ancak ev sahibi Ahmet Göküzüm, 'İş işten geçti' diyerek evden çıkmalarını istedi. Kaya ailesi ise tüm aramalara rağmen ev sahibinin geri adım atmaması üzerine 8 Eylül günü kiraya yüzde 25 zam uygulayıp, 2 bin 500 TL olarak ev sahibinin hesabına yatırdı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bir gün sonra sabah 07.30'da elinde matkapla kiracısını evine giden Ahmet Göküzüm, Kaya ailesinin kapıyı açması üzerine, tüm ikazlara rağmen kapıyı söküp götürdü. Göküzüm, kapıyı sürükleyerek asansöre koydu.

İSTEDİĞİNİZ YERE GİDİN, PENCERELERİ DE SÖKECEĞİM

Kaya ailesi durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra eve gelen polis, Ahmet Göküzüm'e yaptığının hukuksuz olduğunu söyledi. Bunun üzerine Göküzüm, geri adım atıp tekrar kapıyı yerine taktı.

Bu anlar Tülay Kaya tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde ev sahibinin tüm uyarılara rağmen kapıyı söktüğü ve asansöre kadar taşıdığı, kendisini uyaran akciğer kanseri Mesut Kaya'ya hakaret ederek, "İstediğin yere şikayet edin. Ne kanunu. Pencereleri de sökeceğim. İstediğinizi yapın" diyerek tepki göstermesi yer alıyor.

Kaya ailesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.