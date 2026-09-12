Vicdansızlığın bu kadarına da pes! 2 bin yıllık anıt ağaca saygısızlık

Taşkent İlçesi Balcılar Mahallesinde bulunan ve halk arasında Ağıl Ardıç olarak 2 bin yıllık anıt ağaca yapılan saygısızlık büyük tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunan Türkiye'nin en yaşlı dünyanın ise en yaşlı ikinci ardıç ağacı olarak kabul edilen ağaca kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce sprey boyayla yazı yazıp, bıçakla harf kazıdılar.

Anıt ağacın çevresinin yıllardır gönüllü olarak temizliğini üstlenen Hasan Hüseyin Kahriman, yapılanlara tepki gösterdi. Anıt ağaca yapılan en büyük saygısızlık olduğunu belirten Kahriman, bunu yapanların bulunması gerektiğini ifade etti.