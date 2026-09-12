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Giriş Tarihi: 12.09.2026 14:11

Vicdansızlığın bu kadarına da pes! 2 bin yıllık anıt ağaca saygısızlık

Konya'nın Taşkent ilçesinde yer alan koruma altındaki 2 bin yıllık dünyaca ünlü tarihi anıt ağaca büyük bir saygısızlık yapıldı. Kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarihi ağaca sprey boyayla yazı yazıp, bıçakla kazıdılar. Yıllardır gönüllü olarak anıt ağacın temizliğini üstlenen Hasan Hüseyin Kahriman ise yapılanlara tepki gösterdi

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Vicdansızlığın bu kadarına da pes! 2 bin yıllık anıt ağaca saygısızlık
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Taşkent İlçesi Balcılar Mahallesinde bulunan ve halk arasında Ağıl Ardıç olarak 2 bin yıllık anıt ağaca yapılan saygısızlık büyük tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunan Türkiye'nin en yaşlı dünyanın ise en yaşlı ikinci ardıç ağacı olarak kabul edilen ağaca kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce sprey boyayla yazı yazıp, bıçakla harf kazıdılar.

Anıt ağacın çevresinin yıllardır gönüllü olarak temizliğini üstlenen Hasan Hüseyin Kahriman, yapılanlara tepki gösterdi. Anıt ağaca yapılan en büyük saygısızlık olduğunu belirten Kahriman, bunu yapanların bulunması gerektiğini ifade etti.

#KONYA

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Vicdansızlığın bu kadarına da pes! 2 bin yıllık anıt ağaca saygısızlık
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