Victor Hugo Sözleri - Victor Hugo’nun İlham Veren ve Tarihe Geçen Sözleri

Victor Hugo, Fransız edebiyatına verdiği birçok ürün sayesinde 1830'larda "Romantizmin en güçlü beyni" olarak anılmıştır. Aynı zamanda popülerleşen Fransız edebiyatının babası olmakla birlikte, Fransa'nın ulusal şairi olarak nitelendirilmiştir. Şiirlerinin insanlarda uyandırdığı etkinin yanında, yazdığı roman ve tiyatrolarla da öne çıkan Victor Hugo; dünya edebiyatına adını altın harflerle yazdırdı. Victor Hugo sözleri, Victor Hugo'nun ilham veren sözleri ve tarihe geçen sözleri; kulaktan kulağa ve nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

Victor Hugo Sözleri

Fransiz edebiyatında unutulmaz sözlerin baş mimarı olan Victor Hugo; 26 Şubat 1802 – 22 Mayıs 1885 yılları arasında Fransa'da yaşamış bir şair, yazar ve devlet adamıdır. Daha çok romantizme bağlı bir yazar olarak tanınan Victor Hugo, 1822 yılında ilk şiir kitabı olan "Odlar ve Çeviriler" eserini yayınladı. Aynı yıl içerisinde ilk romanı olan, "İzlanda Hanı" adlı eseriyle edebiyatta tanınmaya başladı. Sözlerinin çarpıcılığı ile dikkatleri üzerine çeken yazarın, edebiyat serüveni bu şekilde başlamış oldu.

Victor Hugo'nun İlham Veren Sözlerinin

Victor Hugo, oyun yazmaya başladığı zamanlarda beklenmedik bir sansürle karşılaştı. "Marion de Lorme" oyununda kullandığı sözler sonucu sansür ile karşı karşıya kalan Victor Hugo, hemen arkasına "Hernani" oyununu yazarak sansüre karşılık verdi. Oyunda kullandığı sözler ile sansüre başkaldıran Victor Hugo, bu durum sonucunda hiç beklemediği bir ün ile karşılaştı.

Ününü pekiştiren ve hala günümüzde birçok tiyatro sahnesinde sergilenen "Notre Dame'ın Kamburu" adlı eser ile de edebiyat dünyasına unutulmaz bir imza attı.

Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu adlı eserinden ilham veren sözleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Kadınların saygı gördükleri yerde, ilahî güçler mutludur; kadınların hor görüldükleri yerde, Tanrı'ya dua etmek bir işe yaramaz

• İnsan davranışları iki yönlüdür. Sende göklere çıkartılan bir şey için beni yerden yere vururlar.



• Büyük bir ruhun içinde aydınlanacak tek ışık merhamettir.

• İnsan insanın canavarıdır.



• Dostluk nedir, biliyor musunuz? Kardeş gibi olmaktır, tıpkı elin iki parmağı gibi iç içe geçmeden birbirlerine dokunan iki ruh gibi.

Victor Hugo'nun Tarihe Geçen Sözleri

1851 yılında 3.Napolyon'un iktidara gelmesi ile Brüksel'e kaçmaya karar veren Victor Hugo, bu süreçten sonra sürgün hayatı yaşamaya başladı. Sürgün yıllarında kaleme aldığı ünlü romanı "Sefiller", 1862 yılında yayınlandıktan sonra yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Çok kısa zamanda birçok dile çevrilen "Sefiller" romanı sayesinde uluslararası bir başarıya imza attı.

Günümüzde hala etkisini yitirmeden birçok okuyucu ile buluşan "Sefiller" romanı aynı zamanda bir tiyatro eseri olarak da sahnelenmektedir.

Victor Hugo'nun dünyaca üne kavuşan "Sefiller" romanından tarihe geçen sözleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Tanrı göğün, aşk insanın mükemmelliğidir.

• Beden hangi konumda olursa olsun ruhun diz çöktüğü anlar vardır.

• Gecenin korkusu gündüzün merakıdır.

• Alçaklaşmak hayırlı bir iş değildir. Onurlu olmak daha kolaydır.

• Arkasında kendi silüetini taşıyan bir karanlık bırakmak, bir insan için felakettir.

• En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. Herkesin yüzü ıslak, başı öne eğik. Sanki herkes suçunu kabullenmiş gibi...