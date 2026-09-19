Villa dolandırıcılık şebekesi jandarma operasyonu ile çökertildi: Bungalov ilanıyla vurgun!

Jandarma internet üzerinden villa ve bungalov kiralama ilanı vererek vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmada, A.Ç. isimli kişinin internet üzerinden villa ve bungalov kiralama ilanı veren şüphelilerle iletişime geçtiği, kendisine bildirilen farklı banka hesaplarına para gönderdiği ve bu yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.