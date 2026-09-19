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Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:14

Villa dolandırıcılık şebekesi jandarma operasyonu ile çökertildi: Bungalov ilanıyla vurgun!

Antalya’da internet üzerinden villa ve bungalov kiralama ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 6 kişilik şebeke jandarmanın 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çökertildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK Yaşam
Villa dolandırıcılık şebekesi jandarma operasyonu ile çökertildi: Bungalov ilanıyla vurgun!
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Jandarma internet üzerinden villa ve bungalov kiralama ilanı vererek vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmada, A.Ç. isimli kişinin internet üzerinden villa ve bungalov kiralama ilanı veren şüphelilerle iletişime geçtiği, kendisine bildirilen farklı banka hesaplarına para gönderdiği ve bu yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 3 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA

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Villa dolandırıcılık şebekesi jandarma operasyonu ile çökertildi: Bungalov ilanıyla vurgun!
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