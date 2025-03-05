Villasına izinsiz havuz yaptıran Özcan Deniz savcılığa ifade verdi: İnşaat sahibi ağabeyim

Son dönemlerde aileyle yaşadığı krizle gündeme gelen Özcan Deniz'in başı şimdide ruhsatsız yapı yüzünden dertte. Deniz'in Sarıyer ilçesi Uskumruköy'deki üç villasının bulunduğu, sit alanı içerisinde kalan araziye izinsiz havuz, kapalı alan, garaj ve yaşam alanı düzenlemesi yaptığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu izinsiz, ruhsatsız yapıların muhatabı olan Özcan Deniz hakkında İmar kirliliğine neden olma" ve "Kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Savcılık, Deniz'i şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

SAVCIYA İFADE VERDİ

Özcan Deniz bugün o konu hakkında savcıya ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Deniz, şimdilerde savcıya ifade verdi.

"İNŞAAT SAHİBİ BEN DEĞİLİM"

Savcılık ifadesinin ardından basın açıklamasında bulunan Özcan Deniz, kendisinin inşaat sahibi olmadığını belirterek "Ben sadece intifa hakkı olarak evde oturan kişiyim. Belediyenin ihtarlarıyla inşaatın ruhsatsız olduğundan haberdar oldum ve Deniz Film'e ihtar çektim. Bu inşaat Deniz Film'in sorumluluğundadır" dedi. 13 Ocak günü belediyeye ruhsat için gittiğini ve aykırılık için başvuruda bulunduğunu, yapı ve talidat ruhsatı istediğini söyleyen Özcan Deniz, "İyi niyetli müracaatı yaptıkta bir gün sonra belediye ihbar etmiş. İnşaat olmuş dava söz konuus değil ama ben yasal yola başvurduğum da mağdur poziysoa düşürüldüm. Sorunun benle hiçbir bağlantısı yok" dedi.

"YIKILSA DAHİ BEN ORADA ÇADIR KURUP OTURACAĞIM"

Ailesinin bu konuyla bir alakası olup olmadığı sorulan Deniz ,"Deniz Film şirketi Ercan Deniz'e ait. İnşaat Ercan Deniz tarafından, benim finanslarımla yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde verilmedi" şeklinde konuştu. Özcan Deniz, "Kendisi söyledi 'Orası yıkılacak' diye niyetini biliyoruz yıkıldıktan sonra arsayı satıp parayı cebe indireyim düşüncesinde. Öyle bir şey olmayacak yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, emeğimdir kimse de onu yiyemez" dedi.

"İÇSEL SIKINTILAR YAŞIYORUM"

Geçen günlerde yaşadığı sağlık sorununun bu olayla bir ilgisi olup olmadığı sorusu soruldu. Deniz, "İçsel sıkıntılar yaşıyorum. Ünlü birini güçlü, karşısındakini güçsüz zannedebilirsiniz aslında tam tersi. Bunu karşı taraf çözdüğünde saldırır. Bir sürü saçmalığın içindeyim. Benim hakkımı arayacağım yer burası" diyerek adliyeden ayrıldı.