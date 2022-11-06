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Giriş Tarihi: 7.11.2022

Vinç operatörü Türk lotodan 10 milyon euro kazandı

CENGİZ PARLAYAN
Vinç operatörü Türk lotodan 10 milyon euro kazandı
Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan 41 yaşındaki Kürşat Yıldırım, lotodan tam 9 milyon 927 bin 511 euro 60 sent kazandı. Kırşehir'in Mucur ilçesi Geycek köyünden 12 yaşındayken Almanya'ya giden ve tamircide çırak olarak başladığı iş hayatını bir demir çelik fabrikasında vinç operatörü olarak sürdüren Kürşat Yıldırım'ın hayatı, 24 Eylül'de oynadığı loto ile değişti. Loto kuponunun fotoğrafını yolladığı arkadaşının lotoyu kazandığını söylemesi ile sevinçten havalara uçan Yıldırım, ilk iş olarak Ferrari ve Porche marka iki spor otomobil siparişi verdi. Nordastadt'ta en sevdiği kafeyi de satın alan Yıldırım, "Artık zengin olduğumu bilmeyen kalmasın. Patronu arayıp artık işe gitmeyeceğimi söyledim. Milyonlar beni değiştirmez, nereden geldiğimi kesinlikle unutmam" dedi.

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Vinç operatörü Türk lotodan 10 milyon euro kazandı
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