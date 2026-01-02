Vinç yüklü tırın çarptığı 5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Başakşehir'de yeni yılın ilk gününde yokuştan kayan TIR'ın çarptığı 5 katlı bir bina hasar görüp tahliye edildi. Olayda 2 kişi de yaralandı. Yeni yılın il gün kazası İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabahın ilk saatlerinde meydana geldi. Tonlarca ağırlıkta bir iş makinesi taşıyan TIR yokuştan aşağı kayarak önce iki otomobile ardından bir binaya çarptı. Kazada otomobillerdeki iki kişi de yaralandı. Tırın çarptığı hasar gören 5 katlı bina tahliye edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yaralanan iki kişi ise çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.