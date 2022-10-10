Vincin bacağı koptu! Operatör inşaat temeline düşüp hayatını kaybetti

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Deve kaldırımı Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Bina inşaatında kazılan temele demir indirmek için vincin kabinine giren operatör Muhammed Taha Yaşar, hazırlanan demirleri yaklaşık 10 metre aşağı indirmeye başladı. Vincin koluna bağlanan demirlerin ağırlığı nedeniyle vinç inşaat alanına doğru yan yattı. Operatör Muhammed Taha Yaşar da kapısı açılan kabinden inşaatın temeline düştü. Yaşar, inşaatın temelinde bulunan kalaslara boyun kısmını çarptı.

CENAZESİ SEDYEYE BAĞLANIP ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin inşaatın temeline inen merdiveni kurmasının ardından Muhammed Taha Yaşar'a ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede operatörün hayatını kaybettiğini belirledi. Sonrasında yapılan çalışmalarda ilk olarak devrilen vinç getirilen başka iki vinç ile kaldırıldı. Daha sonra Muhammed Taha Yaşar'ın cenazesi itfaiye ekiplerinin oluşturduğu sistemle sedyeye bağlanıp inşaatın temelinden yukarıya çıkarıldı. Cenaze aracına alınan ceset morga kaldırıldı

Adli Tıp Kurumu Morgunda otopsisi yapılan Muhammed Taha Yaşar'ın cenazesini almaya gelen yakınları Talha Yaşar'ın cenazesinin Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılındıktan sonra Fatih Necatibey Mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.