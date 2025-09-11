Virajı alamadı tarlaya uçtu: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında Ali Şevik (32) yaşamını yitirdi. Kaza, sabaha karşı Çeltikçi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çeltikçi istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Ali Şevik'in kullandığı 07 CBM 244 plakalı otomobil, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Şevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şevik'in cenazesi otopsi morga kaldırıldı.