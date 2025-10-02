Viranşehir 2 otomobil çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti

Olay, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi TOKİ mevkisinde bulunan alternatif yolda yaşandı. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil Emircan Şavli'nin kullandığı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla atarak hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Emircan Şavli, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada 5 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayla bağlantılı bir kişiyi gözaltına aldı.