Haberler Yaşam Haberleri Viranşehir’de öldürülen muhtarın katil zanlıları yakınları çıktı!
Giriş Tarihi: 29.3.2023 20:18 Son Güncelleme: 29.3.2023 20:38

Viranşehir’de öldürülen muhtarın katil zanlıları yakınları çıktı!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde önceki gün sokak ortasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kırbalı Mahalle muhtarı Behçet Şenbayram’ın ölümüne neden olan zanlılar yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de öldürülen muhtarın katil zanlıları yakınları çıktı!

Edinilen bilgiye göre; olay önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kırsal Kırbalı Mahalle Muhtarı Behçet Şenbayram evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtar Behçet Şenbayram'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BABASI VE ÜVEY KARDEŞİ TUTUKLANDI

Şenbayram burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden Muhtar Behçet Şenbayram'ın babası Hasan Ş., ile üvey kardeşi Necmettin Ş.,''yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler baba Hasan Ş., ile üvey kardeşi Necmettin Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.

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Viranşehir’de öldürülen muhtarın katil zanlıları yakınları çıktı!
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