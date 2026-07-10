Viranşehir’de acı olay! genç jandarma uzman çavuş yaşamını yitirdi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nda Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, 9 Temmuz Perşembe günü saat 20.30 sıralarında görev yaptığı ilçede bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı esnada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Baykir'in yere yığıldığını gören arkadaşları, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye giden sağlık ekipleri, Baykir'e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Müdahalenin ardından Ferhat Baykir, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Baykir için bugün saat 15.00'te Viranşehir Devlet Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze defnedilmek üzere Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Köyü Mezarlığı'na gönderilecek.