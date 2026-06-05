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Giriş Tarihi: 5.06.2026 17:48

Viranşehir’de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, bugün saat 16.00 sıralarında Viranşehir Alternatif Yol üzerinde henüz sürücüleri öğrenilmeyen kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için uzun süre çalışma yürüttü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan kişi de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Meydana gelen feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#VİRANŞEHİR #ŞANLIURFA

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Viranşehir’de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
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