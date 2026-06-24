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Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:03

Viranşehir’de feci olay: Elektrik akımına kapılan usta öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası Ramazan Erol hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de feci olay: Elektrik akımına kapılan usta öldü
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Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede profil doğrama ustası olarak çalışan 40 yaşındaki Ramazan Erol, iş dolaysıyla ilçeye bağlı bir kırsal mahalleye gitti. Ramazan Erol, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Erol'un akıma kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, Ramazan Erol'a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından ağır yaralı Erol, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanenin acilinde yapılan Erol, ardından yoğun bakım servisine alındı. Yaklaşık 2 gündür hastanede tedavi gören 40 yaşındaki Ramazan Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Viranşehir’de feci olay: Elektrik akımına kapılan usta öldü
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