Viranşehir’de pansiyonda kalan 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan gıda zehirlenmesi paniğe neden oldu. Viranşehir Fen Lisesi pansiyonunda kalan yaklaşık 30 öğrenci, sabah kahvaltısının ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle fenalaştı. Rahatsızlanan öğrenciler, okul yetkilileri ve ailelerin desteğiyle özel araçlarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde, öğrencilerin gıda zehirlenmesi geçirdiği tespit edildi. Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Zehirlenmenin kaynağının belirlenmesi için yemeklerden numune alınarak laboratuvara gönderildiği, olayla ilgili ise inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLÇE MİLLİ EĞİTİMDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sabah saatlerinde Fen Lisesi'nde öğrenim gören bazı öğrencilerin mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Viranşehir Fen Lisesi'nde öğrenim gören bazı öğrencilerimiz mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetinde bulunmuştur. Okul idaresi ve öğretmenlerimizin hızlı müdahalesiyle öğrencilerimiz saat 07.30 civarında kendi imkânlarıyla hastaneye götürülmüş, gerekli muayeneleri yapılmıştır. Hastanede alınan kan örneklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış, bazı öğrencilerimize tedbir amaçlı iğne ve serum uygulanmıştır. Öğrencilerimizin tamamı sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin inceleme yapılacağı, öğrencilerin sağlık durumlarının ise yakından takip edildiği belirtilerek, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı vurgulandı.