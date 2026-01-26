Viyadük altında sır dolu ceset! 2 gündür kayıp olan Samet’in cesedi bulundu

Akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine Eyüpsultan'daki viyadüğün altına giden polis ekipleri, hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ve ilçe ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan kimlik tespiti sonrası ölen kişinin, iki gün önce ağabeyi tarafından kayıp başvurusu yapılan Samet Temur olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

İlk etapta Temur'un viyadükten atılarak öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Ancak olay yeri ve çevresinde yapılan detaylı incelemede, viyadükten atıldığına dair bir iz bulunamadı. Şüpheli ölüm olarak görülen olay için harekete geçildi.

KLİMACIDA ÇALIŞIYORDU

Bir klima firmasında çalıştığı öğrenilen Samet Temur'un bir cinayete kurban gidip gitmediği araştırılmaya başlandı.