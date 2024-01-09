Viyadük temeline uçtular: 3 ölü

Denizli otoyol inşaat alanındaki 10 metrelik viyadük temel çukuruna düşen araçta bulunan İsmail Büyükgümüş, Sedat Pehlivan ve İbrahim Yaşar hayatını kaybetti.Artvin'e gitmek isteyen 4 arkadaşın yolculuğu Trabzon'da faciayla bitti. Sürmene'de aşırı hız nedeniyle bariyere saplanan otomobil ikiye bölündü. Kazada Emirhan Bodur ve Serhat Yılmaz'ın hayatını kaybetti. Altan Ekdi ve Durmuş Karaköse yaralandı.Ömer İnanç'ın (28) kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle Havalimanı Kavşağı'nda refüje çarptı. Savrulan otomobil, bir ağaç ve aydınlatma direğine de çarptıktan sonra durdu. Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Fırat Koçar (32) yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin hız göstergesinin 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Zonguldak Ereğli'de ise yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Güney (77) Seyhan A.'nın kullandığı otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak yaşamını yitirdi.