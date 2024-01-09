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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Viyadük temeline uçtular: 3 ölü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Viyadük temeline uçtular: 3 ölü
AYDIN Denizli otoyol inşaat alanındaki 10 metrelik viyadük temel çukuruna düşen araçta bulunan İsmail Büyükgümüş, Sedat Pehlivan ve İbrahim Yaşar hayatını kaybetti.

AŞIRI HIZ FACIALARI
SAMSUN'DAN Artvin'e gitmek isteyen 4 arkadaşın yolculuğu Trabzon'da faciayla bitti. Sürmene'de aşırı hız nedeniyle bariyere saplanan otomobil ikiye bölündü. Kazada Emirhan Bodur ve Serhat Yılmaz'ın hayatını kaybetti. Altan Ekdi ve Durmuş Karaköse yaralandı.
MUŞ'TA Ömer İnanç'ın (28) kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle Havalimanı Kavşağı'nda refüje çarptı. Savrulan otomobil, bir ağaç ve aydınlatma direğine de çarptıktan sonra durdu. Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Fırat Koçar (32) yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin hız göstergesinin 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Zonguldak Ereğli'de ise yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Güney (77) Seyhan A.'nın kullandığı otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak yaşamını yitirdi.

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Viyadük temeline uçtular: 3 ölü
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