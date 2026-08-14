Vize danışmanlığı soruşturmasında 38 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine 'bot' olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu biçimde aldıkları, bu şekilde vatandaşların söz konusu sistemlerden randevu almasını sistematik olarak güçleştirdikleri ve belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında para tahsil ettikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 49 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de toplam 63 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 41 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

38 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılığa ifade veren şüphelilerden 38'i tutuklama talebiyle, 3'ü adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.