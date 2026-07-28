Vize hayalleri suya düştü! O hataya düşen vatandaşlar böyle dolandırıldı





"111 MAĞDUR ŞAHIS DAHA DOLANDIRILMIŞ"



Devam eden çalışmalarda 111 mağdur şahsı daha dolandırarak toplam 8 milyon 330 bin 672 TL suçtan gelir elde ettikleri tespit edilen 50 şüpheli şahsa yönelik Didim merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli, Muğla ve Malatya illerinde 24 Temmuz 2026 günü yapılan eş, zamanlı operasyon düzenlendi.