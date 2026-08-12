Vize randevusunda milyarlık vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı milyarlık vurgunu gözler önüne serdi. Konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine sızarak vatandaşların bireysel randevu almasını imkânsız hale getiren şebekede 49 şüpheliye yönelik 6 ilde 63 adrese operasyon düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı vurgunun boyutunu ortaya çıkardı. Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde şüpheli şirketlerin hesaplarında 2 milyar 841 milyon 220 bin 35 lira TL tutarında brüt para hareketi saptandı. 41 binden fazla vatandaştan yaklaşık 918,4 milyon TL tahsil edildiği belirlendi. Toplanan paraların büyük kısmının resmî şirket hesapları yerine şirket ortakları ile çalışanların şahsi hesaplarına aktarıldığı görüldü. Hesaplarda yoğun miktarda kripto varlık, nakit ve kıymetli maden hareketliliği tespit edilirken, tek bir mağdurdan 500 bin TL'ye varan ödemeler alındığı kaydedildi.

UMUDU SATTILAR

Yapılan araştırmalarda, "15 günde vize garantisi" vaadiyle vatandaşlardan euro üzerinden yüksek ön ödemeler topladığı anlaşıldı. Ayrıca başvuru sahiplerine ait pasaport ve kişisel verilerin özel panellere usulsüzce kaydedildiği belirlendi.

SIZMA PLANI İFŞA OLDU

Şüphelilerden Bünyamin Ç.'nin, vize aracı kurumları VFS Global ve iDATA'nın sistem müdür yardımcılığı pozisyonlarına başvurduğu belirlendi. Bünyamin Ç.'nin, göreve kabul edilmesi halinde "21 Avrupa Birliği ülkesinde istediğimiz zaman vize alabiliriz" dediği ve işe alım sürecinde referans kontrolünü atlatmak için sahte telefon hatları üzerinden kurgu yaptığı ortaya çıkarıldı.