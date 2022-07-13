Voleybol Milletler Ligi Final maçları ne zaman başlıyor? Voleybol Milletler Ligi Final maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Final maçları için heyecan dorukta. Ankara'da oynanacak final maçlar için hazırlıklar tamamlandı. Geçen yıl turnuvayı 3. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, bu sene de oldukça iddialı. Bu kapsamda ''2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ne zaman başlayacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Maçları kaçırmak istemeyen ve millileri desteklemek isteyen voleybol severler, 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Final maçlarının tarihleri ve saatlerini araştırıyor. Peki, Voleybol Milletler Ligi Final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler…