Voleybol Milletler Ligi Final maçları ne zaman başlıyor? Voleybol Milletler Ligi Final maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Final maçları için heyecan dorukta. Ankara'da oynanacak final maçlar için hazırlıklar tamamlandı. Geçen yıl turnuvayı 3. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, bu sene de oldukça iddialı. Bu kapsamda ''2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ne zaman başlayacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Maçları kaçırmak istemeyen ve millileri desteklemek isteyen voleybol severler, 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Final maçlarının tarihleri ve saatlerini araştırıyor. Peki, Voleybol Milletler Ligi Final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler…
FVIB MİLLETLER LİGİ FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Voleybol FIVB Milletler Ligi Finalleri, 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani bugün itibarıyla Ankara'nın ev sahipliğinde başlayacak.
TVF Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek milli takım, lig etabında ilk hafta maçlarını Ankara'da, ikinci hafta maçlarını Brezilya'da, üçüncü hafta maçlarını ise Kanada'da oynadı.
Üç bölümden oluşan lig etabını ilk 8'de bitiren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı elde etti.
TÜRKİYE TAYLAND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki "Filenin Sultanları", ilk maçını 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Tayland ile oynayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlılar, puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen, ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katıldı.
Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı.
MAÇ PROGRAMI
Organizasyonun 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Brezilya-Japonya
18.30 ABD-Sırbistan
14 Temmuz Perşembe:
15.00 İtalya-Çin
18.30 Türkiye-Tayland
FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.