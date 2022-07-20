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Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:59 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:59

Vücutta Çıkan Kahverengi Lekeler Neyin Belirtisi? Kahverengi Lekeler Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?

Vücutta çıkan kahverengi lekeler neyin belirtisi sorusu en çok araştırılan sağlık problemleri arasında yer alıyor. Bu tarz lekeler genelde yaşlılığa bağlı olarak çıksa da genç kişilerde de görüldüğünden oldukça merak edilir. Kahverengi lekeler neden olur sorusuna bu bakımdan geniş bir çerçevede yanıt bulmak gerekir. Kahverengi lekeler neden olur, hangi hastalığın belirtisi sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Vücutta Çıkan Kahverengi Lekeler Neyin Belirtisi? Kahverengi Lekeler Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?

Vücutta çıkan kahverengi lekeler neyin belirtisi gibi soruları bu cilt problemini yaşayan kişiler araştırıyor. Vücutta meydana gelen kahverengi lekeler neden olur sorusuna farklı açılardan yanıt verilebilir. Çünkü bu lekeler yaşa, strese, yaşam şekline ya da beslenmeye göre kendini gösterebilir. Bu bakımdan kahverengi lekeler neden olur, hangi hastalığın belirtisi sorularını araştırdık ve yazımızda sizler için paylaştık.

Ciltteki Kahverengi Lekeler Neyin Belirtisidir?

Cilt üzerinde zaman zaman kahverengi lekeler meydana gelir. Bu lekelerin birçok farklı nedeni olabilir. Güneşten kaynaklı olabileceği gibi yaşlılıktan kaynaklı olarak da cilt üzerinde kahverengi lekeler oluşabiliyor. Belli bir yaşa gelmiş olan kişilerde bu lekeler genelde yaşa bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ancak 50 yaş öncesinde cilt üzerinde bu tarz lekeler meydana geliyor ise kişilerin mutlaka doktora görünmeleri gerekiyor. Vücutta kahverengi lekelerin nedenleri arasında şunları saymak mümkün olabilir:

  • Kahverengi lekeler güneş lekesi ya da karaciğer lekesi olarak da isimlendirilir. Bu lekeler yaşa bağlı olarak ortaya çıkabilir.
  • Uzun süre cildinizi güneşte bırakmak da bu lekelere neden olabilir.
  • Östrojen ya da progesteron hormonları gebelik dönemlerinde artış gösterdiğinde yine cilt renginde koyulaşmalar olabilir.
  • Genetik yatkınlıktan olabilir.

Bunların yanında karaciğer hastalıklarına ya da strese işaret eden lekelerdir. Seboreik keratoz hastalıkları da bu lekelerin oluşumuna neden olabilir.

Kahverengi Lekeler Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?

Kahverengi lekeler birçok farklı hastalığın habercisi olabilir. Ancak zararsız da olabilecek türde lekeler ile karşılaşabilirsiniz. Her durumda bir doktora başvurarak nelerden kaynaklandığını bilmek gerekir. Bu lekelerin tedavisinde hidrokinoni, C vitamini, E vitamini, retinol ve ezelaic gibi kremler tercih edilir.

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Vücutta Çıkan Kahverengi Lekeler Neyin Belirtisi? Kahverengi Lekeler Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?
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