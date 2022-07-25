Vücutta Kırmızı Lekeler Neyin Belirtisidir? Vücutta Çıkan Kırmızı Lekeler Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisi?

Vücudun çeşitli bölgelerinde bazı dönemlerde kırmızı lekeler oluşabilir. Bu lekeler, bazen basit sebeplerden ötürü gelişen reaksiyonlarken bazen ise bir takım hastalıkların belirtisi olabilir. Bu yazımızda siz değerli okurlarımız için, vücutta kırmızı lekelerin neden ve hangi hastalıkların belirtisi olduğu hakkında detayları inceleyeceğiz. İşte ayrıntılar...

Vücutta Kırmızı Lekeler Neden Olur, Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

Vücudun herhangi bir bölgesinde ya da birden çok bölgesinde kırmızı lekeler oluşabilir. Bu lekeler açık ya da koyu tonda, sık aralıklarla ya da seyrek şekilde görülebilir. Vücutta kırmızı lekelerin neyin belirtisi olduğu hakkında detaylar çoğu kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Aşağıda sıralayacağımız rahatsızlıklar, vücutta kırmızı lekelerin oluşmasına neden olmaktadır.

Gül Hastalığı : Genellikle çocuk ve genç nüfustan bireylerde görülen gül hastalığı vücudun çeşitli yerlerinde önce döküntüye ardından da kırmızı lekelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Hastalığın esas kaynağı henüz netlik kazanmamıştır.

Sedef Hastalığı : Vücudun herhangi bir yerinde otoimmün nedenlerden gelişen pullu, kaşıntılı izlerle başlayan vücutta kırmızı lekelerin oluşmasına neden olan bir deri hastalığıdır.

İsilik : Özellikle sıcak havalarda sıkça görülen isilik rahatsızlığı, ter bezlerinin deriye açılan deliklerinin tıkanması sonucunda gelişen, ciltte sık aralıklarla kırmızı lekelerin görülmesine neden olan bir rahatsızlıktır.

Zona Hastalığı : Genellikle çiçek hastalığına da neden olan Varicella-zoster virüsünün neden olduğu zona, deride kaşıntı, ağrı ve kızarıklığa neden olan bir hastalıktır. Zona hastalığı geçiren kişinin vücudunda zona olan bölgede kırmızı lekeler oluşmaktadır.

Egzama : Alerji ya da cilt hassasiyeti sonucunda oluşan egzama, kırmızı lekelerin ve kaşıntının oluşmasında rol oynamaktadır.

Alerji : Hayvansal ya da bitkisel gıdalar, kimyasal ve kozmetik ürünler, ilaç yan etkileri gibi etkenler bazı kişilerde alerji oluşmasına neden olurlar. Alerji oluşan vücutta en yaygın belirti ise kırmızı lekelerdir.

Bahsi geçen dermatolojik hastalıkların yanı sıra, vücuttaki kırımızı lekeler birçok hastalığın ve sendromun da belirtisi olabilir. Bu hastalıklar aslında deriyi doğrudan ilgilendirmeyen vücudun çok daha başka organlarında görülen rahatsızlıklar olabilir.