Vuslatın 751. yılında Konya’ya akın

Düşünceleri tüm dünyada büyük yankı bulan, 66 yıllık ömründe insana ve hayata ilişkin önemli eserler bırakan Mevlana Celaleddin-i Rumi, sevgi ve özlemle yâd ediliyor. Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Mevlana, 30 Eylül 1207'de bugün Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh şehrinde dünyaya geldi. Asıl ismi Celaleddin Muhammed olan ünlü düşünürün babası, Horasan'ın büyük âlimlerinden "Sultanü'l Ulema" yani "Âlimler Sultanı" olarak tanınan Bahaeddin Veled idi. Hazreti Mevlana, babası Bahaeddin Veled, annesi Mümine Hatun, kız kardeşi Fatıma Hatun, ağabeyi Alaaddin Muhammed ile yaklaşan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrılarak Konya'da son bulacak yolculuğuna başladı.Mevlana, 18 yaşındayken Karaman'da Gevher Hatun'la evlendi. Konya'da 1240'ta halkı aydınlatmaya ve dini ilimleri öğretmeye başlayan büyük mutasavvıfın ünü her yere yayılmaya başladı. Manevi alanda ilerlemeyi arzulayan ve bunun için mana adamlarının peşinde olan Mevlana, aradığı irfanı 1244'te Konya'ya gelip kendisiyle görüşen Şems-i Tebrizi'de buldu. Mevlana, 17 Aralık 1273'te vefat etti. Onun için ölüm, sevgiliye kavuşmaktı, bu nedenle öldüğü gün "Düğün Gecesi" anlamına gelen "Şeb-i Arus" adıyla anılıyor. Şeb-i Arus haftası boyunca sadece sema mukabelelerini 40 bin kişi izledi.