Whatsap video ve resimler neden gitmiyor, çöktü mü? 8 Eylül WhatsApp erişim probleminde son durum

Sabah saatlerinde WhatsApp kullanıcıları, uygulamaya erişimde sorunlar yaşamaya başladı. Mesaj gönderme ve alma işlemlerinde aksaklık yaşayan kullanıcılar, özellikle video ve resim paylaşımlarının iletilememesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Sosyal medya ve kullanıcı forumlarında konuyla ilgili paylaşımlar artarken, WhatsApp ve Meta'dan gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Kullanıcılar, uygulamanın çöküp çökmediğini ve yaşanan sorunların ne zaman giderileceğini araştırıyor. İşte 8 Eylül WhatsApp erişim probleminde son durum.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Sabah saatlerinden bu yana WhatsApp kullanıcıları, mesaj göndermede, fotoğraf ve video paylaşımında, ayrıca durum güncellemelerinde aksaklıklar yaşadıklarını belirtti. Sorun, hem Android hem de iOS cihazları etkisi altına aldı ve kullanıcılar sosyal medyada deneyimlerini paylaşıyor.
WHATSAPP ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?
WhatsApp, kullanıcıların mesaj gönderme ve alma işlemlerinde yaşadığı aksaklıklarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Daha önceki benzer durumlarda, sorun genellikle sunucu kaynaklı arızalar veya uygulama güncellemelerinden kaynaklanıyor ve kısa süre içinde çözülüyor.