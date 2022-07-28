Haberler Yaşam Haberleri WhatsApp Durum Müzik Ekleme – WhatsApp’ta Müzikli Durum Nasıl Yapılır, Telefondan Duruma Müzik Nasıl Eklenir?
Giriş Tarihi: 28.7.2022 15:08 Son Güncelleme: 28.7.2022 15:08

WhatsApp Durum Müzik Ekleme – WhatsApp’ta Müzikli Durum Nasıl Yapılır, Telefondan Duruma Müzik Nasıl Eklenir?

Akıllı telefonlarda kullanılan en sık uygulamalardan biri kuşkusuz WhatsApp olmaktadır. WhatsApp kolay iletişimin yanı sıra birçok yeni güncelleme ile adından sıkça söz ettirmektedir. Bunlardan biri WhatsApp duruma müzik ekleme özelliğidir. Durum bölümü sayesinde müzikli fotoğraflar veya videolar paylaşmanız mümkündür. Fakat diğer uygulamalara göre WhatsApp duruma müzik ekleme daha karmaşık olduğu için kullanıcıların akıllarında soru işaretleri kalmaktadır. WhatsApp’ta müzikli durum nasıl yapılır? Buna değineceğiz. Telefondan duruma müzik nasıl eklenir? İşte yanıtları…

WhatsApp Durum Müzik Ekleme – WhatsApp’ta Müzikli Durum Nasıl Yapılır, Telefondan Duruma Müzik Nasıl Eklenir?

WhatsApp birçok özelliği bünyesinde barındırmakla birlikte dünya üzerindeki en çok kullanılan uygulamalardan birisidir. Bu uygulamada bulunan WhatsApp durum özelliği de bunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Çünkü bu özellik sayesinde hayatınızdan önemi anları durumda müzik ekleyerek daha keyifli hale getirebilirsiniz. Fakat pek çok kişi telefondan duruma müziğin nasıl eklendiğini bilmemektedir. Peki, WhatsApp'ta müzikli durum nasıl yapılır, telefondan duruma müzik nasıl eklenir? Sorularının yanıtı yazımızdadır…

WhatsApp Duruma Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Durumu, kendinizi ifade etmenin ve hayatınızdan anları görmek için arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanın harika bir yöntemidir. WhatsApp durumunu iyileştirmenin yollarından biri de ona arka plan müziği eklemektir. Arka plan şarkıları durumu daha canlı ve eğlenceli hale getirir. Bu bağlamda WhatsApp durum müzik ekleme yöntemlerini açıklayacağız.

Bu yöntemlerden birisi, audio status makers uygulamasıdır. Bu uygulamayı cep telefonlarına indirmeniz gerekmektedir. İndirme işlemi bittikten sonra da library bölümüne girerek WhatsApp'a atacağınız müziği aratmanız gerekir. Müziği bulup süresini kısaltma gibi işlemleri de gerçekleştirdikten sonra duruma eklemeye hazır hale gelecektir. Arka fonu da seçerek müziği durumda rahatlıkla paylaşabilirsiniz.

Bir diğer yöntem de slayt gösteri hazırlayıcı uygulamasını kullanmaktır. Programı öncelikle indirerek uygulamayı çalıştırmanız gerekecektir. Programı açtıktan sonra da istediğiniz resim ve müziği mobil cihazdan seçeceksiniz. Saniye ve fonları ayarlamak da bu uygulama sayesinde mümkün olmaktadır. Burada önemli olan saniyeyi uzun bir şekilde tutmak olacaktır. Çünkü bu sayede müziği çok daha rahat bir şekilde duyabilecekler.

WhatsApp'ta Müzikli Durum Nasıl Yapılır?

WhatsApp'ta duruma müzik eklemenin en gelişmiş ve pratik hali düzenleme uygulamalarını kullanmak olacaktır. Bir düzenleme uygulaması kullanmak, yalnızca WhatsApp durumunuza müzik eklemenize değil, aynı zamanda tüm video ve fotoğraflardan slayt gösterilerini istediğiniz gibi düzenleme imkânı da sunmaktadır. Google Play Store ve Apple Store'daki çoğu video düzenleme uygulamasının kullanımı kolaydır ve düzenlemede yeni başlayanlar tarafından da kullanılabilir.

WhatsApp duruma müzik eklemenin en basit yollarından birisi de paylaşacağınız videoyu kaydederken telefon hoparlörünü veya herhangi bir müzik kaynağını kullanmanızdır. Bu aşamada video kaydolurken arkadan müzik çalacaktır ve bu şekilde müzikli durum yapabilmeniz mümkündür. Bu yöntem herhangi bir düzenleme uygulaması kullanmadan gerçekleştirilebilir. Fakat bu yöntemi uygularken oldukça sessiz bir ortamda bulunmanız gerekmektedir. Bu nedenle bu yöntem çoğu zaman istenilen sonucu vermemektedir.

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WhatsApp Durum Müzik Ekleme – WhatsApp’ta Müzikli Durum Nasıl Yapılır, Telefondan Duruma Müzik Nasıl Eklenir?
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