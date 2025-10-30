WhatsApp grubundaki müstehcen yazışmalara 2 yıl hapis!

İzmir'de esnaflar arasında kurulan whatsapp grubunda gelinlik tasarımcısı Belma Ateş'le (55) ilgili yapılan müstehcen yorumlar ve fotoğraflar cezasız kalmadı. Tesadüfen grupta fotoğraflarının paylaşıldığını ve müstehcen yorumlar yapıldığını gören kadın, şikayette bulundu. Grubu kuran ve yorumlar yapan Volkan Yücetürün hakkında 'zincirleme biçimde yazılı bir ileti ile hakaret' ve 'zincirleme biçimde özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Volkan Yücetürün, hakaret suçundan beraat ederken, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Dosya Yargıtay'a taşınırken, Belma Ateş, "Yaptığı davranış cezasız kalmadı. Kazandığım bu dava başka kadınlara da cesaret olacak" dedi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ateş'in şikayetinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Volkan Yücetürün hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin 'Canlı yayın' isimli WhatsApp grubunda müştekilere ait özel fotoğrafları 'Belma abla satıyor galiba onları' ve 'Bunların çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak' şeklinde yorumlar ile paylaştığına vurgu yapıldı. Şüphelinin alınan ifadesinde gruptaki paylaşımların şaka amaçlı olduğunu ve cinsel saikle yapılmadığını söylediği de iddianamede yer aldı. Toplanan delillere ve alınan ifadelere göre savcı, Volkan Yücetürün'ün 'zincirleme' biçimde yazılı bir ileti ile hakaret ve 'zincirleme biçimde özel hayata ilişkim görüntüleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıla kadar hapsini istedi.

2 YIL HAPİS CEZASI ALDI

İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Volkan Yücetürün hakaret suçundan beraat ederken, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Belma Ateş avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde yerel mahkeme kararı inceledi. Sanık Volkan Yücetürün hakkında hakaret suçundan verilen beraat kararında herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı ifade edilerek karar onandı. Volkan Yücetürün hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan verilen cezanın maddesi değiştirildi, hapis cezası ise değişmedi.

Volkan Yücetürün'ün watsapp grubunda paylaştığı fotoğrafların özel hayat niteliği taşımadığı, kişisel veri niteliğinde olduğu vurgulandı. Volkan Yücetürün'ün kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlediği belirtildi. Suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi nedeniyle cezanın 2 yıldan 2 yıl 6 aya çıkarıldığı, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları nedeniyle cezasında indirim uygulandı ve 2 yıl 1 aya indirildi. Belma Ateş karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

YAPTIĞI DAVRANIŞ CEZASIZ KALMADI

SABAH'a konuşan Belma Ateş, "Olay ilk olayı duyduğumda sinirlerim bozulmuştu. 1.5 yıl psikiyatri tedavisi gördüm. Dükkanımı bile taşımak zorunda kaldım. Dava açtığım için işlerim bozuldu. Şikayetçi olduğum için bana tavır aldılar. Para vererek şikayetimi geri çekmemi istediler. Kabul etmedim. Hasta ruhun yaptığını ben yapmadım. Bu nedenle vazgeçmedim. Hala 'beraat ettim' diye algı operasyonu yapıyor. Bana hakaret davası açıldığını söylüyormuş. Böyle bir şey yok. Psikolojik taciz hala devam ediyor. Adalete güvendim. Sabırla bekledim. En azından sonuca vardım. Davayı kazandım. Yaptığı davranış cezasız kalmadı. O da yaptığı davranışın bedelini ödedi. Bu dava kadınlara cesaret olsun istiyorum. Tacize uğradıklarında susmasınlar" dedi.