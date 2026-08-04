WhatsApp grubunu polisten kaçmak için kurdular: Yazışmaları pes dedirtti!

YAZIŞMALAR PES DEDİRTTİ

WhatsApp grubunda yalnızca uygulama noktalarının değil, sivil polis ekiplerine ait olduğu belirtilen araç plakalarının da paylaşıldığı görüldü. Trafik denetimi yapan polis memurlarının görev sırasında çekilen fotoğraflarının gruba yüklenerek personelin deşifre edildiği, bazı üyelerin ise kesilen trafik cezalarının fotoğraflarını paylaşarak polis ekiplerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması ise pes dedirtti.