Haberler Yaşam Haberleri Whatsapp Kalın Yazma Kısayolu - Whatsapp'ta Bold Kalın Yazı Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 22.7.2022 17:15 Son Güncelleme: 22.7.2022 17:15

Whatsapp Kalın Yazma Kısayolu - Whatsapp'ta Bold Kalın Yazı Nasıl Yapılır?

Whatsapp kullanan herkes, değişik yazı stillerinin nasıl yapıldığını merak eder. Bunlardan biri de bold yazı tipidir. İnsanlar mesaj yazarken özellikle vurgulamak istedikleri cümle veya kelimeleri bold yapmak ister. Bu yüzden birçok kişi, Whatsapp kalın yazma nasıl yapılır diye araştırır. Belli başlı kısayollar kullanılarak farklı türdeki yazı tipleri elde edilebilir. Doğru işaret yerleştirildiği takdirde metinler rahatlıkla kalınlaştırılabilir. Whatsapp bold yazma hakkında merak edilenler yazımızda…

Whatsapp Kalın Yazma Kısayolu - Whatsapp’ta Bold Kalın Yazı Nasıl Yapılır?

Whatsapp bir çevrimiçi mesajlaşma uygulamasıdır. App Store'da ve Google Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirilerek kullanılabilir. Whatsapp'ta mesajlar tamamen internet üzerinden gönderilir. Bu nedenle, sadece wi-fi bağlantısı bile iletişim halinde olmak için yeterlidir. Uygulamaya giriş yapmak için ilk etapta, bir kullanıcı adı ve mail adresine ihtiyaç yoktur. Cep telefonu numarasının doğrulanması yeterlidir. Whatsapp, mesaj, video ve ses kaydının yanı sıra farklı dosyaların gönderimi için idealdir. Birbirinden eğlenceli emojilere ek olarak çeşitli yazı stilleri bulunur. Whatsapp kalın yazma stili de bunlardan biridir. Mesajlara amacına uygun bir biçim kazandırır. İşte Whatsapp bold yazma ile ilgili detaylar…

Whatsapp Kalın Yazı Stili Kısayolu Nedir?

Grup veya kişiler arası sohbetler, Whatsapp'ın temel amacıdır ve özelleştirmenin farklı yolları vardır. Bunlardan en önemlisi, metnin yazı stilini değiştirme özelliğidir. Bu, mesajı daha eğlenceli ve okunabilir kılar. Whatsapp platformunun sürekli güncellenmesinden dolayı, mesajlardaki yazı tipini değiştirmek de çok popülerleşmiştir. Yazı tipinin görünümünü italik, üstü çizili veya boşluklu bir hale getirmenin yanı sıra bold da tercih edilebilir. Farklı yazı stilleri için farklı kısayollar kullanılır. Belirli bir kelimeyi veya baştan sona metni vurgulamak için bold yapmak gerekir. Bu, dikkat çekilmek istenen noktanın altını çizer.

Bunun için yapılması gereken, metnin başına ve sonuna * işareti koymaktır.

Örnek: *Selam, nasılsın?*

Bu özellik, Whatsapp'ta değişik yazı stilleri denemek isteyenler için idealdir. Çünkü kullanıcıların çoğusu genellikle klasik yazı tipinden sıkılır. Alınan veya gönderilen tüm mesajlar için varsayılan olarak yalnızca bir yazı tipi kullanır. Whatsapp Messenger'da mesajlaşırken yazı tipini değiştirmek ve bold yapmak isteyen kullanıcılar yukarıdaki tekniği denemelidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Son dakika: CHP'de şok kayıtlar! Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son durum! 2022 ÖSYM YÖK ATLAS İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Maaş farkı ne zaman yatacak, başladı mı? 2022 Memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Zamlı maaşlar hesaplarda!
Maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? Zamlı maaş ödeme takvimi! 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
YKS tercih robotu ve kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor; nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile 2022 YÖK Atlas Tercih Robotu
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
SON DAKİKA HABERİ | Diyarbakır Barosu'nun 'Duhok Saldırısı' provokasyonuna Başsavcılık'tan inceleme
ARKADAŞINA GÖNDER
Whatsapp Kalın Yazma Kısayolu - Whatsapp'ta Bold Kalın Yazı Nasıl Yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA