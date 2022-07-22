Whatsapp Kalın Yazma Kısayolu - Whatsapp’ta Bold Kalın Yazı Nasıl Yapılır?

Whatsapp bir çevrimiçi mesajlaşma uygulamasıdır. App Store'da ve Google Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirilerek kullanılabilir. Whatsapp'ta mesajlar tamamen internet üzerinden gönderilir. Bu nedenle, sadece wi-fi bağlantısı bile iletişim halinde olmak için yeterlidir. Uygulamaya giriş yapmak için ilk etapta, bir kullanıcı adı ve mail adresine ihtiyaç yoktur. Cep telefonu numarasının doğrulanması yeterlidir. Whatsapp, mesaj, video ve ses kaydının yanı sıra farklı dosyaların gönderimi için idealdir. Birbirinden eğlenceli emojilere ek olarak çeşitli yazı stilleri bulunur. Whatsapp kalın yazma stili de bunlardan biridir. Mesajlara amacına uygun bir biçim kazandırır. İşte Whatsapp bold yazma ile ilgili detaylar…

Whatsapp Kalın Yazı Stili Kısayolu Nedir?

Grup veya kişiler arası sohbetler, Whatsapp'ın temel amacıdır ve özelleştirmenin farklı yolları vardır. Bunlardan en önemlisi, metnin yazı stilini değiştirme özelliğidir. Bu, mesajı daha eğlenceli ve okunabilir kılar. Whatsapp platformunun sürekli güncellenmesinden dolayı, mesajlardaki yazı tipini değiştirmek de çok popülerleşmiştir. Yazı tipinin görünümünü italik, üstü çizili veya boşluklu bir hale getirmenin yanı sıra bold da tercih edilebilir. Farklı yazı stilleri için farklı kısayollar kullanılır. Belirli bir kelimeyi veya baştan sona metni vurgulamak için bold yapmak gerekir. Bu, dikkat çekilmek istenen noktanın altını çizer.

Bunun için yapılması gereken, metnin başına ve sonuna * işareti koymaktır.

Örnek: *Selam, nasılsın?*

Bu özellik, Whatsapp'ta değişik yazı stilleri denemek isteyenler için idealdir. Çünkü kullanıcıların çoğusu genellikle klasik yazı tipinden sıkılır. Alınan veya gönderilen tüm mesajlar için varsayılan olarak yalnızca bir yazı tipi kullanır. Whatsapp Messenger'da mesajlaşırken yazı tipini değiştirmek ve bold yapmak isteyen kullanıcılar yukarıdaki tekniği denemelidir.