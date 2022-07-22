Whatsapp Renkli Yazma Kodu - Whatsapp’ta Yazı Rengi Değiştirme Kısayolu Nedir? Yazılar Nasıl Renklendirilir?

Tüm akıllı cihazlarda ve bilgisayarda kullanılan Whatsapp, günümüz iletişim dünyasının en önemli unsurudur. Mesajlaşmaya dair birçok uygulama olsa bile, Whatsapp yıllardır en çok indirilen aplikasyonların başında gelir. Uygulama, artık iletişim dünyasının neredeyse hakimi konumundadır. Birçok insan için Whatsapp'sız bir hayatı hayal etmek neredeyse imkansızdır. Bunun en önemli nedeni, ücretsiz ve çok fonksiyonlu olmasıdır. Sadece internet bağlantısı sayesinde, mesajlaşılabilir, telefon görüşmesi yapılabilir, görüntülü konuşulabilir, tıpkı Facebook ve Instagram gibi hikaye paylaşılabilir. Mesajlaşmaya farklı bir boyut kazandırmak için Whatsapp renkli yazma stili iyi bir fikir olabilir. Bu, metnin daha dikkat çekici ve güzel görünmesini sağlar. İşte Whatsapp renkli yazı kısayolu hakkında merak edilenler…

Whatsapp Renkli Metin Yazmak Mümkün mü?

Anlık bir mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ın, şu anda bir mesaj metninin rengini değiştirmeyi sağlayan herhangi bir özellik sunmadığı bilinmelidir. Whatsapp Messenger'ın sahibi şirket, uygulamayı geliştirmek ve yeni özellikler sunmak için düzenli olarak günceller. Yakın bir zamanda, metinlerin renklerini değiştirmek için bir seçenek de sunabilir. Fakat bazı ücretsiz uygulamalar, Whatsapp'ta mesaj metninin kişiselleştirilmesini sağlar.

Whatsapp Renkli Yazı Stili Nasıl Yapılır?

Bugün, Whatsapp dünyanın her bölgesinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma servislerinden biridir. Aile bireyleri, yakın arkadaşlar, iş arkadaşları ve diğer kişiler ile ücretsiz olarak iletişim kurmaya imkan tanır. Bunun haricinde, çok sayıda emoji ve çeşitli yazı tipi ile mesajlara anlam kazandırır. Bu şekilde, sohbetler büyük ölçüde özelleştirilir.

Whatsapp'ta metin renginin nasıl değiştirileceği pek çok insan için bir merak konusudur. Google Play Store'da, Whatsapp mesaj metinlerinin rengini değiştirmeyi sağlayan ücretsiz bazı uygulamalar vardır. Blue Text ve Blue Words bunlar arasında yer alır. Kullanılacak yöntem, indirilen uygulamanın sunduğu özelliklere bağlı olarak değişir.